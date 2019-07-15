Жителям Харьковщины подарили большой семейный праздник [ Редактировать ]
В воскресенье 14 июля в пгт. Двуречная, Великий Бурлук и Печенеги под патронатом кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в одномандатном избирательном округе №176 Дмитрия Новицкого был организован большой семейный праздник.
Мероприятие объединило огромное количество людей самых разных возрастов. Многие пришли целыми семьями. Жительница Двуречной Тамара Коваленко пришла с пятилетними внуками Игорем и Станиславом.
"Мы, сельские жители, выходные дни проводим обычно в домашних хлопотах, поэтому такие мероприятия для нас - всегда большая радость! Спасибо организаторам за возможность интересно провести время!" - поблагодарила она.
Самыми лучшими эмоциями и впечатлениями запомнился праздник и жителям Печенег.
"Здесь царит такая праздничная атмосфера, музыка, смех, люди с удовольствием участвуют в конкурсах, танцуют, развлекаются! Даже не ожидали, что будет так здорово. А посмотрите, сколько молодежи, детей!" - поделились впечатлениями Светлана и Михаил Бузко.
Действительно, скучать не пришлось никому, каждый нашел себе занятие по душе. Самых маленьких гостей мероприятия развлекали аниматоры, ростовые куклы, ребята охотно участвовали в различных забавах, играх, конкурсах. И, конечно же, всех ждало сладкое угощение, призы и подарки.
Программа также включала мастер-классы и дискотеку. А музыкальным сюрпризом для всех стало выступление специального гостя праздника - аккордеониста Игоря Осипенко.
Также, жители Харьковщины встретилися с кандидатом в народные депутаты Дмитрием Новицким и обсудить наболевшие проблемы - в первую очередь людей волнует вопрос снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, не меньшей проблемой в районе стал вопрос строительства и ремонта дорог, обновления жилого фонда.
"Мне очень приятно видеть на празднике счастливые лица людей, здесь много детей, молодежи, школьников, людей старшего поколения. В Харьковской области живут трудолюбивые, открытые люди, которые, я уверен, достойны лучшего. И я как кандидат в народные депутаты Украины могу с уверенностью сказать, что готов делать для этого все возможное! Главными направлениями нашей политической партии являются, прежде всего, восстановление мира, укрепление семейных ценностей, ведь семья ведь семья - это основа нашего общества, основа государства", - подчеркнул Дмитрий Новицкий
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