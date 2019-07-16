Політична агітація повинна бути лише державною мовою - Нацрада з питань телебачення і радіомовлення [ Редактировать ]
І вся передвиборча агітація віднині має бути лише державною - українською мовою. Про це повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Політична реклама в ефірі, а також теледебати - повинні дублюватися мовою жестів та українськими субтитрами.
В окремих населених пунктах дозволено поширювати матеріали передвиборчої агітації, виконані українською, і дубльовані мовами корінних народів та національних меншин.
по теме
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах
Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців. Ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко
Дострокові вибори: Верховний суд України скасував повторне жеребкування
Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування
Необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - Юрій Бойко
Відновлення економіки, гідні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя".
Дострокові вибори: українці змінюють місце голосування
Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців
Досрочные выборы в Раду: с 16 июля украинцы не могут менять место голосования
15 июля закончился срок подачи украинцами документов для изменения места голосования