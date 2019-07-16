І вся передвиборча агітація віднині має бути лише державною - українською мовою. Про це повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Політична реклама в ефірі, а також теледебати - повинні дублюватися мовою жестів та українськими субтитрами.

В окремих населених пунктах дозволено поширювати матеріали передвиборчої агітації, виконані українською, і дубльовані мовами корінних народів та національних меншин.