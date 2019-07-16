У Пакистані через зливи та паводки загинули люди [ Редактировать ]
Через зливи та паводки у пакистанському Кашмірі загинуло щонайменше 23 людини. Десятки жителів - вважаються зниклими безвісти. За одну ніч у долині Нілум вода знесла 150 будинків та дві мечеті.
Серед жертв - багато вірян, що саме молилися в храмах. Місцева влада створила тимчасові табори для тих, хто залишився без даху.
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