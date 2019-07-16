Через зливи та паводки у пакистанському Кашмірі загинуло щонайменше 23 людини. Десятки жителів - вважаються зниклими безвісти. За одну ніч у долині Нілум вода знесла 150 будинків та дві мечеті.

Серед жертв - багато вірян, що саме молилися в храмах. Місцева влада створила тимчасові табори для тих, хто залишився без даху.