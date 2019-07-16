Россия внезапно приостановила обе нитки морского газопровода "Северный поток" (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, сообщает "Интерфакс".

Известно, что регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.

График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".

В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам, что может привести к росту поставок через Украину. Также возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.

Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.

Раньше сообщалось о том, что обеспечения энергетической безопасности Украины и Европы было одним из главных вопросов, которые обсуждались во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 18 июня в Берлине.