"Северный поток": Россия остановила строительство [ Редактировать ]
Россия внезапно приостановила обе нитки морского газопровода "Северный поток" (до утра 30 июля) для планового технического обслуживания. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных компаний OPAL Gastransport и NEL Gastransport, сообщает "Интерфакс".
Известно, что регулярное годовое техобслуживание газопровода проводится уже в седьмой раз с начала его эксплуатации, отмечает проектная компания Nord Stream AG. Своевременные проверки и ремонт позволят продлить срок его службы до 50 лет и дольше.
График работ был заранее согласован с партнерами Nord Stream AG как на стороне поставщика, так и потребителей, и учтен в заявках на транспортировку газа европейским партнерам через "Северный поток".
В момент остановки одних газопроводов возрастает объем прокачки по другим маршрутам, что может привести к росту поставок через Украину. Также возможно сокращение закачки газа в подземные хранилища и отбор газа из ПХГ.
Остановки газопроводов и добычных промыслов на ремонт способны оказать поддержку ценам на газ на спотовом рынке.
Раньше сообщалось о том, что обеспечения энергетической безопасности Украины и Европы было одним из главных вопросов, которые обсуждались во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель 18 июня в Берлине.
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