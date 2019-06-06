"Северный поток-2": в Польше выступили против строительства [ Редактировать ]
Маршал польского Сената Станислав Карчевский заявил, что энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы, сообщает "Польское радио".
Список вызовов, перед которыми стоят страны Центрально-Восточной Европы, с каждым годом "тревожно удлиняется". В частности, он напомнил об угрозе "Северного потока-2".
"Разделение между ядром Европейского Союза и США, который углубляется, взаимоотношения между Вашингтоном и Анкарой, Brexit - это, без сомнения, вызовы, с которыми мы должны справиться. В нашем интересе - ослаблять все возможные напряжения, которые появляются на этих линиях", - отметил он.
Ранее сообщалось, что строительство "Северного потока-2" перенесли.
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