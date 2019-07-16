Сильний землетрус сколихнув південне узбережжя Балі [ Редактировать ]
Сильний землетрус сколихнув південне узбережжя індонезійського курорту Балі. Магнітуда підземних поштовхів становила 5 і 7.
Епіцентр розташовувався в морі. Попередньо, минулося без постраждалих і суттєвих руйнувань. Однак земні коливання - добряче налякали острів'ян та подорожувальників. Вони поспіхом вибігали з помешкань на вулицю.
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