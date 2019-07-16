В Украине зарегистрировали новую Таможенную службу [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июля, Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрацию как юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
"Когда заходишь в реестр и радуешься. Сегодня Максим Нефьодов зарегистрировал Государственную таможенную службу", - написала Маркарова.
Напомним, президент подписал новый указ о таможне.
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