В Министерстве юстиции Украины опровергают информацию об ужасных условиях содержания заключенных и испорченных продуктах питания в исправительной колонии Одессы, где недавно произошел бунт.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По его словам, объяснение арестантами бунта по причине ужасной пищи являются надуманными. При этом, как отмечает Чернышев, в министерстве осознают несовершенство системы питания и условий содержания в исправительных учреждениях.

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"Министерство юстиции прилагает титанические усилия, чтобы убедить коллег по правительству, народных депутатов увеличить финансирование системы, в том числе и на питание. Идеальным вариантом было бы отдать вопрос питания на аутсорсинг, минимизируя при этом ряд коррупционных рисков. При этом, следует отметить, что расходы бюджета возрастут в несколько раз", - отметил заместитель министра.

Он подчеркнул, что своими действиями заключенные привели к тому, что дальнейшее функционирование исправительного учреждения в нормальном режиме фактически невозможно.

Напомним, что в Одессе, в южной исправительной колонии общего режима №51, вспыхнули беспорядки. Здание пенитенциарного учреждения загорелось.