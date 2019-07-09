Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает борьбу с "письмами счастья" на таможне. Об этом во время брифинга 9 июля сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Алексей Гончарук.

По его словам, много лет в Украине функционирует схема "выбивания" средств из бизнеса - так называемые письма счастья, когда правоохранительные органы своими обращениями требуют от ДФС полного физического осмотра всех грузов того или иного предприятия, блокируя тем самым прохождение таможенной границы. Такая практика является недопустимой. Указ президента предусматривает соответствующее поручение по этому Генеральной прокуратуре, Службе безопасности и Национальной полиции Украины. ДФС должен ежемесячно отчитываться о количестве поручений от каждого из правоохранительных органов и их результативность (не только размер наложенных штрафов или стоимость изъятого имущества, но и суммы фактических поступлений в государственный бюджет).

Алексей Гончарук подчеркнул, что из-за контрабанды бюджет теряет миллиарды долларов в год. А за время независимости Украины превратилась в своеобразный "хаб" с нелегальным поставкам сигарет в страны ЕС.

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"Евросоюз неоднократно выражал беспокойство по этому поводу, и это является одним из важных вопросов, который наши партнеры поднимают во время наших встреч на межгосударственном уровне", - отметил Алексей Гончарук.

Он отметил, что с этой проблемой можно бороться путем замены кадров. Именно поэтому Президент призвал в. о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен. Ведь эти области является центром контрабанды в Западной Украине.

"Это очень четкий сигнал того, что жить, как раньше, не получится. Нужно играть по правилам. Никаких взяток на уровне центральной власти больше заносить не надо", - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Для того, чтобы товар, который прошел иностранных таможенников, не менял своего наименования и стоимости при прохождении отечественного таможенного контроля, указом предусмотрено поручение правительству обеспечить синхронизацию информационных систем Украины с аналогичными информационными системами иностранных государств.

"Например, из Польши выходят кроссовки или брендовая вещь, а в Украине заходит секонд-хенд. Так дальше работать нельзя", - отметил заместитель руководителя Офиса президента.

По словам Алексея Гончарука, президент подчеркнул, что правительство должно безотлагательно принять все надлежащие меры, чтобы уже в этом году стала возможной синхронизация баз данных с другими странами. Кроме того, Глава государства призывает бизнес и чиновников к прекращению "серых" схем на таможне.

"Вы не договоритесь, у вас нет никаких шансов продолжать ту деятельность, которую вы сейчас ведете. Команда будет становиться все сильнее. После парламентских выборов будет новое правительство, новый генпрокурор. Пока есть время и возможность - сворачивайте "серые" схемы, меняйте бизнес-модели. Привыкайте к тому, что надо будет жить иначе", - подчеркнул он.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.