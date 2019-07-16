Українці мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та неконституційною постанову Кабміну про підвищення тарифів у 2016 році.

Аби не переплачувати за газ, тепло та гарячу воду, споживачам слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги. А в разі відмови в перахунку - судитися. Про це заявив очільник парламентського комітету з питань соцполітики Сергій Каплін.

"І я буду вам у цьому допомагати. На моїй сторінці у Facebook є чітка інструкція як скласти відповідний позов, що в ньому написати і як добитися повернення цих грошей. Робіть це негайно, аби ці гроші не спіткала доля вкладів СРСР, пільг дітям війни і інших соціальних виплат, які не надала держава. Давайте разом добиватися тепер вже фінансового відшкодування. Разом переможемо навіть нафто-газову мафію", - закликав Сергій Каплін, народний депутат України, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.