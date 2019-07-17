У Новій зеландії на кухні суші-бару спіймали двох пінгвінів [ Редактировать ]
Двох пінгвінів зловили на кухні суші-бару поблизу Велінгтона в Новій Зеландії.
Рятувальники дістали їх з-під грилю, куди ті забрели в пошуках теплого й комфортного місця. Планували висидіти там яйце - припускають зоологи. Тепер кмітливим тваринам доведеться обрати для цього безпечніше місце.
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