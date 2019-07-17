Двох пінгвінів зловили на кухні суші-бару поблизу Велінгтона в Новій Зеландії.

Рятувальники дістали їх з-під грилю, куди ті забрели в пошуках теплого й комфортного місця. Планували висидіти там яйце - припускають зоологи. Тепер кмітливим тваринам доведеться обрати для цього безпечніше місце.