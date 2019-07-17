Яскравий макіяж та костюм: таїландський учитель змусив школярів не прогулювати заняття [ Редактировать ]
Як змусити школярів не прогулювати заняття та бути уважними? Учитель англійської одного з містечок у Таїланді винайшов власний спосіб. Щоразу він вигадує собі новий образ - готує на уроки костюм і робить яскравий макіяж, як у місцевих поп-зірок.
Нестандартний педагогічний метод виявився успішним. Раніше учні боялися англійської через страх помилитися, а тепер залюбки відвідують заняття.
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