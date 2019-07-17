Як змусити школярів не прогулювати заняття та бути уважними? Учитель англійської одного з містечок у Таїланді винайшов власний спосіб. Щоразу він вигадує собі новий образ - готує на уроки костюм і робить яскравий макіяж, як у місцевих поп-зірок.

Нестандартний педагогічний метод виявився успішним. Раніше учні боялися англійської через страх помилитися, а тепер залюбки відвідують заняття.