Если новый, молодой, веселый и, возможно, успешный президент Владимир Зеленский действительно хочет изменить страну и побороть коррупцию, ему следовало бы не нарушать Конституцию, а подписать закон "О временных следственных комиссиях", который поможет парламенту предостерегать общество от злоупотреблений чиновников.

Такое заявление сделал народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина".

"Нельзя подминать закон, нельзя идти "по трупам законов" даже хорошему президенту. Если новая власть хочет реально бороться с коррупцией, то на столе у президента Зеленского уже лежит злосчастный, наконец-то проголосованный закон "О временных следственных комиссиях". Это основополагающий для борьбы со взяточничеством закон, потому что он помогает анализировать преступления во власти. Если бы он сейчас действовал, то я как народный депутат уже бы создал комиссию для расследования преступлений Порошенко и как народному избраннику мне бы не имели права в этом отказать. Но закона нет! Депутат – пугало безрукое, которое сегодня не может ничего поделать!", - возмутился политик.

Парламентарий также напомнил, что, согласно Конституции Украины, президент после принятия законопроекта Верховной Радой обязан подписать, либо наложить вето. Однако, Владимир Зеленский не сделал ни того, ни другого.

"В статьях 94 и 106 Основного закона нашего государства говорится, что президент Украины в течение пятнадцати дней подписывает, либо ветирует его. Другого не дано! А что мы имеем? Зеленский не подписал, не ветировал, то есть президент не придерживается Основного закона! Что это такое? Мне снова, как и в случае с Порошенко, придется говорить о всех грехах теперь уже нового президента? Я не хочу, а хочу, чтобы Зеленский принес в Украину мир – и сделал что-то для людей. Почему президенты один за другим у нас нарушают закон?" - задался вопросом сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Народный депутат заявил, что пока его политическая сила находится в оппозиции, он считает правильным указывать молодому президенту на его ошибки.

"Задача оппозиции говорить правду, иначе мы придем к диктатуре. И поверьте мне, какой бы замечательный не был условный Зеленский, у него есть свои кланы, мы все равно попадем в рабство... Каждый новый хуже предыдущего! И если Зеленского не поправить на старте, он будет нарушать закон дальше!.. Поймите, я считаю, что избрав Зеленского, мы сделали правильно, сломали хребет режиму Порошенко, но нарушать законы нельзя ни дворнику, ни президенту. Иначе это будет не демократия, а диктатура! Пусть президент это услышит!" - резюмировал Вадим Рабинович.