Под Черновцами трагически погиб мужчина [ Редактировать ]
Под Черновцами в пгт Кельменцы трагически погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В одном из местных прудов прохожий обнаружил тело мужчины. Житель пгт Кельменцы сразу же вызвал полицию и Службы спасения.
Спасатели достали тело с помощью плавсредства. Погибшим оказался 45-летний житель села Анадолы Хотинского района. По данным ГСЧС, он работал на строительстве в пгт Кельменцы.
Для установления причины смерти тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Днепре женщина нашла брата утонувшим.
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