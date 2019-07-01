Под Черновцами в пгт Кельменцы трагически погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В одном из местных прудов прохожий обнаружил тело мужчины. Житель пгт Кельменцы сразу же вызвал полицию и Службы спасения.

Спасатели достали тело с помощью плавсредства. Погибшим оказался 45-летний житель села Анадолы Хотинского района. По данным ГСЧС, он работал на строительстве в пгт Кельменцы.

Для установления причины смерти тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина нашла брата утонувшим.