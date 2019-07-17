Кабмин уволил и.о. главы ГФС [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова. Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Он отметил, что увольнение будет реализовано с понедельника.
"По ГФС Власов написал заявление об увольнении. Соответствующим образом с понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение принято. До понедельника будет передача дел, и будет выполнять обязанности, потому что ГФС ликвидируется, ее же нет, поэтому ликвидацией будет заниматься один из директоров департамента ГФС. Он в командировке, он возвращается, и с понедельника приступит к исполнению этих обязанностей", - отметил глава правительства.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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