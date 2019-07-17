17 июля по приглашению чрезвычайного и полномочного посла Японии в Украине Такаши Кураи прошла встреча советника президента Украины Михаила Федорова с представителями японского бизнеса.

Михаил Федоров представил зарубежным гостям цифровой план действий.

"Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов Президента Владимира Зеленского. Сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны – только цифровизация отраслей экономики сможет помочь нам совершить скачок и достичь реального экономического роста. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", – подчеркнул советник президента Украины.

"Электронные услуги, совершенствование работы государственных реестров, проект "электронное резидентство" должны сделать ведение бизнеса в Украине легким и прозрачным. Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых инноваций Японии для развития совместных проектов в сфере Интернета вещей, индустрии 4.0, умных городов, электронной идентификации, развития центров R&D и т. п.", – добавил Михаил Федоров.

В ходе встречи представители японского бизнеса акцентировали внимание на проблемных вопросах ведения предпринимательской деятельности в Украине, таких как сложность взаимодействия с налоговой и миграционной службами, наем работников и др., а также на ключевых интересах японского бизнеса (речь шла, в частности, о создании R&D-центров и различных инновационных проектов).

Все указанные предложения будут проработаны совместно с посольством Японии в Украине с целью привлечения надежного и инновационного партнера в цифровой сфере.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского заявили о сокращение министерств и ведомств.