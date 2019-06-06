На следующей неделе запланирована первая экспертное обсуждение проекта концепции "Государство в смартфоне". Об этом сообщил советник президента Украины Михаил Федоров после встречи с представителями Академии электронного управления Эстонии, передает пресс-служба АП.

"В рамках разработки концепции мы провели первую встречу с представителями Академии электронного управления Эстонии, одним из ключевых направлений работы которой является цифровая трансформация государственного управления. Сегодня академия, по сути, является всемирным центром консалтинга, который предоставил экспертную или проектную помощь более 50 странам мира", - заявил Михаил Федоров.

Он также добавил, что эстонский опыт считается одним из лучших в мире. "Поэтому очень важно, что Эстония уже сегодня является надежным партнером Украины в сфере развития е-правительства и планирует дальнейшее расширение экспертной и технической помощи" , - отметил советник президента.

Очередная рабочая встреча запланирована уже в начале следующей недели в Таллинне, где представители эстонского правительства представят лучшие практики и рекомендации к проекту концепции "Государство в смартфоне".

"Одним из важных направлений концепции, который обсуждался с экспертами, является развитие электронной идентификации в Украине. Мы стремимся быстро обеспечить граждан надежными, удобными и безопасными средствами электронной идентификации. Именно это поможет украинском в ближайшем будущем не ходить к чиновникам за разрешением и справки, оформленные социальной помощи, регистрации бизнеса и т.д., а получать эти услуги не выходя из дома или офиса", - пояснил Михаил Федоров.

Со своей стороны первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб отметил, что сегодня гражданам доступны такие средства электронной идентификации, как электронная подпись, MobileID, BankID, ID-карта, но уровень их использования очень низким. Среди причин - нехватка соответствующих навыков, сложные зарегулированные процедуры, отсутствие доступной информации и широкой сети предоставления этих сервисов, устаревшие технологии.

Ранее сообщалось, что Зеленский обратился к участникам антигитлеровской коалиции.