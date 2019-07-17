Масовою SMS-розсилкою заради дискредитації партії "Голос" на Львівщині займався депутат сільради, - про це заявив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.

Правоохоронці встановили, що депутат оформив розсилку повідомлень з одним із операторів мобільного зв'язку у кількості від п'яти до 25 тисяч протягом місяця.

" SMS-розсилки з інформацією стосовно політичної партії "Голос", яка не проходить до Верхвоної Ради. Особа, яка використовує дану розсилку з альфа-іменем "Перемога", являється одним із депутатів міських-сільських рад Львівської області. Також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів у депутати від цієї партії по Львівському регіону", - повідомив Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України.