На Львівщині застосували черговий вид брудних передвиборчих технологій [ Редактировать ]
Масовою SMS-розсилкою заради дискредитації партії "Голос" на Львівщині займався депутат сільради, - про це заявив начальник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк.
Правоохоронці встановили, що депутат оформив розсилку повідомлень з одним із операторів мобільного зв'язку у кількості від п'яти до 25 тисяч протягом місяця.
" SMS-розсилки з інформацією стосовно політичної партії "Голос", яка не проходить до Верхвоної Ради. Особа, яка використовує дану розсилку з альфа-іменем "Перемога", являється одним із депутатів міських-сільських рад Львівської області. Також розсилав і агітацію відносно політичної партії ЄС, а також всі публічні виступи лідерів та членів у депутати від цієї партії по Львівському регіону", - повідомив Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
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