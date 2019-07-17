В Минске договорились об обмене пленными: когда украинцы вернутся домой [ Редактировать ]
Трехсторонняя контактная группа, с участием представителей ОРДЛО достигла некоторых договоренностей в ходе переговоров. Так было принято решение о перемирии на оккупированных территориях и обмене пленными.
Известно, что перемирие должно начаться в день парламентских выборов в Украине - 21 июля. А обмен пленными должен состоятся в формате 101 на 50. Об этом сообщила пресс-секретарь второго украинского президента Кучмы Дария Олифер.
"Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению лиц",- добавила пресс-секретарь Кучмы.
В то же время член гуманитарной подгруппы Валерия Лутковская подтвердила, что достигнутые договоренности об обмене пленными в формате 101 на 50. Однако для его осуществления требуется время, чтобы завершить необходимые юридические процедуры.
Также стороны повторно заявили о своей "приверженности полному выполнению Минских договоренностей" и обязались обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины.
"Завершено разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Договорено, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений", - написала Олифер.
Так, говорится о сносе сооружения незаконного формирования так называемой "ЛНР" на мосту, а также группа договорилась о том, что оккупанты начнут убирать собственные символы. Украинская сторона, в свою очередь, готова как можно быстрее обеспечить ремонт своей части моста.
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