Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Белоруси Александра Лукашенко принять участие в форуме регионов. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

"Владимир Зеленский пригласил Александра Лукашенко на форум регионов в Житомире. Наш президент подтвердил свое участие. Это станет важнейшим мероприятием в двусторонних отношениях", - сказал Сокол.

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Известно, что проведение II Форума регионов Беларуси и Украины запланировано на октябрь 2019 года в Житомире.

Напомним, I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский потребовал увольнения и.о. главы ДФС. А также он помиловал украинского политзаключенного в России.