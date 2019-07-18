Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер. Подробиці цієї історії у матеріалі моїх колег.

51-річного водія ВАЗа патрульні зупинили на околиці Кропивницького приблизно опів на одинадцяту вечора. Машина їхала без увімкнених фар. Патрульні запідозрили - водій напідпитку. До того ж без документів. Проте за кілька хвилин, рідні водія таки привезли документи. Між ними та поліцейськими зав'язалася сутичка.

"Начали мене відштовхувати, я кажу дайте я підійду до папи, він нет, в'яжи, держи його, хотя папа отак от просто стояв, він нічого не робив", - говорить Ольга Собченко, невістка.

"Они начали просто избивать, взяли дубинки, перцевым балончиком дуть всех",- говорить Богдан Собченко, син.

Очевидці розповідають - дісталося всім, навіть випадковим перехожим.

"Я снимала на телефон, ко мне подошел по сравнению со мной двухметровый дядько и заламал меня, вытянул телефон и кинул со всей дури на прогиб об асфальт и ушол",

Затриманий водій виявився майором міліції у відставці. Олександр Собченко. Коли на нього одягли кайданки - чоловікові стало зле. І за кілька хвилин він помер.

"Потом приїхав ще один патруль вони почали надавать першу медичну допомогу, но уже було пізно, бо видно було що сині губи були", - говорить Ольга Собченко, невістка.

Очевидцями інциденту стали десятки місцевих мешканців.

"Кинулись его приводить в чувства я вынес воды, его повернули на бок, серце еще билось приехала скорая я видел на апарате как бьется серце, потом оно остановилось, они отошли, отстигнули наручники, чтобы дети попрощались с папой", - говорить Ігор Поляков, очевидець.

У поліції запевняють - правоохоронці діяли в межах закону. Водій порушив правила дорожнього руху, був нетверезий, без документів і чинив опір. Встановити причину смерті допоможе низка експертиз.

"Під час того, як на місце події приїхали його родичі, водій явно і активно начав поводити себе агресивно, на неодноразові попередження про застосування спецзасобів не реагував, внаслідок чого сталася сутичка з родичами, внаслідок чого були нанесені тілесні ушкодження трьом патрульним. Патрульні поліцейські були змужені застосувати міру фізичного впливу", - говорить Антон Цюцюра, начальник патрульної поліції Кіровоградської області.

Наразі в поліції відкрили кримінальне провадження за фактом "перевищення службових повноважень". Чотирьох правоохоронців допитали і - відпустили. Хід розслідування смерті водія наразі під контроль взяла й прокуратура.