Пентагон направив винищувачі у країни Балтії та Польщу, щоб перевірити бойову готовність своїх військово-повітряних сил за кордоном.

Літаки вже прибули на польську авіабазу. У США зазначили, такі маневри зміцнять можливості колективної оборони НАТО та допоможуть стримати супротивників. Насамперед, ідеться про Росію, яка нарощує військову присутність у регіоні.