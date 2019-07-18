Пентагон направив винищувачі у країни Балтії та Польщу [ Редактировать ]
Пентагон направив винищувачі у країни Балтії та Польщу, щоб перевірити бойову готовність своїх військово-повітряних сил за кордоном.
Літаки вже прибули на польську авіабазу. У США зазначили, такі маневри зміцнять можливості колективної оборони НАТО та допоможуть стримати супротивників. Насамперед, ідеться про Росію, яка нарощує військову присутність у регіоні.
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