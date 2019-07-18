В Израиле в ходе расширения автомобильной трассы ученые раскопали возле Иерусалима остатки древнего города, датированного эпохой неолита. Об этом пишет Haaretz.

Специалисты предполагают, что в городе проживали около трех тысяч человек.

"Впервые в Израиле находят настолько крупное поселение неолитического периода, то есть существовавшее девять тысяч лет назад. Здесь жили по меньшей мере две-три тысячи человек - масштабы, сопоставимые с современными городами", - отмечается в пресс-релизе.

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Археологами были обнаружены развалины крупных жилых домов, а также культовых и общественных зданий.

Также были найдены артефакты - около тысячи кремниевых наконечников для стрел, а также серпы, ножи и топорища, ювелирные украшения и миниатюрные скульптуры.

То, что были найдены артефакты из обсидиана, говорит о развитости связей города с другими частями древнего мира.

"До сих пор считалось, что район Иудеи был пустынен и поселения таких размеров существовали только на противоположном берегу реки Иордан или в северной части Леванта", - отмечают историки.

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