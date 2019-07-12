В центре Чернигова археологи раскопали уникальный труп (фото) [ Редактировать ]
В центре Чернигова археологи нашли уникальные древние артефакты. Так, ученым удалось раскопать захоронение ребенка XII века, а также остатки построек, посуду и украшения. Об этом написал руководитель проекта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани в Facebook.
По его словам, найти захоронение ребенка времен Киевской Руси удается очень редко.
На месте раскопок были найдены следы забора и обломки керамических изделий XII века, большое количество фрагментов украшений XII-XIIІ века, точильные бруски из камня, пряслице, наконечники стрел и другие предметы из железа, бронзы и камня.
По его словам, во времена Киевской Руси там находились частные усадьбы.
Раньше сообщалось о том, что в Таиланде обнаружили уникальную находку, а Facebook вводит новые функции для мертвых.
по теме
В Ужгороді відновили розкопки старовинної церкви в центрі міста
Науковці знаходять багато прикрас та монет - кому належали знахідки старовини?
В порт Одессы зашли корабли НАТО: первые фото
В четверг утром, 4 июля, в порт Одессы зашли четыре корабля НАТО
Крушение самолета под Харьковом: появились фото
Во вторник, 2 июля, в Харьковской области около поселка Староверовка упал учебно-тренировочный самолет L-39
Обстрел санитарного авто в Водяном: появились жуткие фото
В понедельник, 1 июля, вблизи Водяного обстреляли санитарный автомобиль Hummer
В Украине посреди лета выпал снег (фото)
В среду, 10 июля, в Ивано-Франковской области выпал снег