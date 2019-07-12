В центре Чернигова археологи нашли уникальные древние артефакты. Так, ученым удалось раскопать захоронение ребенка XII века, а также остатки построек, посуду и украшения. Об этом написал руководитель проекта "Историческая правда" Вахтанг Кипиани в Facebook.

По его словам, найти захоронение ребенка времен Киевской Руси удается очень редко.

На месте раскопок были найдены следы забора и обломки керамических изделий XII века, большое количество фрагментов украшений XII-XIIІ века, точильные бруски из камня, пряслице, наконечники стрел и другие предметы из железа, бронзы и камня.

По его словам, во времена Киевской Руси там находились частные усадьбы.

Раньше сообщалось о том, что в Таиланде обнаружили уникальную находку, а Facebook вводит новые функции для мертвых.