Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль визнати відповідальність [ Редактировать ]
Родичі загиблих на борту MH17 закликають Кремль до співпраці зі слідством та визнати відповідальність за трагедію. Звернення підписали 10 сімей загиблих.
Однак у Кремлі цей заклик відмовилися коментувати.Напередодні минуло 5 років від дня катастрофи малайзійського літака "Боїнг-777". Лайнер, який летів із Амстердама в Куала-Лумпур, збили над територією України з російського комплексу "Бук". Загинуло 298 людей.
Міжнародне слідство встановило - до злочину причетні троє росіян та один українець, що воював на боці озброєних банд-формувань. Також стало відомо про появу нових свідків у справі. Судовий процес планують розпочати в Нідерландах у березні наступного року.
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