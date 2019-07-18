Зсув у піщаному кар'єрі на Рівненщині: загинула дитина [ Редактировать ]
На Рівненщині внаслідок зсуву у піщаному кар'єрі загинула 10-річна дитина. Трагедія сталася поблизу села Ясногірка Сарненського району.
Під завалами піску на глибині п'яти метрів опинилося двоє хлопчаків. Одного - встигли врятувати місцеві жителі. Зараз він під наглядом медиків. Тіло іншого - під ґрунтом знайшли вже рятувальники.
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