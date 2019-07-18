Смертельный вирус поражает планету [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане". Такое решение принял в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по рекомендации комитета по чрезвычайным ситуациям, говорится на сайте организации.
"Комитет рекомендовал мне объявить вспышку Эболы ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - отметил глава ВОЗ на пресс-конференции.
В организации подчеркнули, что эпидемия впервые начала распространяться в большом населенном пункте - город Гома населяют два миллиона человек, он находится на границе с Руандой.
Раньше сообщалось о том, что корь в Украине унесла еще несколько жизней.
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