Один із лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє видання Страна.ua, зустріч відбулася у Санкт-Петербурзі.

Політики обговорили українські питання. Серед іншого - і домовленості, які українським політикам вдалося досягнути з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим під час переговорів у Москві минулого тижня.

Також Медведчук розповів про мирний план з урегулювання ситуації на Донбасі та припинення вогню.