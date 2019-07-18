Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії [ Редактировать ]
Один із лідерів "Опозиційної платформи За життя" Віктор Медведчук зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє видання Страна.ua, зустріч відбулася у Санкт-Петербурзі.
Політики обговорили українські питання. Серед іншого - і домовленості, які українським політикам вдалося досягнути з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим під час переговорів у Москві минулого тижня.
Також Медведчук розповів про мирний план з урегулювання ситуації на Донбасі та припинення вогню.
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