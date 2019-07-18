Как правильно есть арбуз [ Редактировать ]
Арбуз - любимое летнее лакомство многих людей. Однако, он является потенциально опасным продуктом. Даже если удалось выбрать самый качественный и хороший плод, стоит учитывать особенности его употребления, чтобы не получить проблемы с желудком.
"Арбуз, с одной стороны, насыщает организм жидкостью, ведь плод на 90% состоит из воды, с другой – выталкивает из организма застоявшуюся жидкость, чем мягко способствует очищению и избавлению от излишков воды и, как результат, нескольких сантиметров на талии или бедрах. Но с этим стоит быть осторожным, ведь это может стать причиной обезвоживания, потому заменять арбузом чистую воду не стоит. После употребления арбуза, когда через какое-то время захочется пить - выбирайте минеральную воду без газа", - рекомендует врач.
Эксперты рекомендуют употреблять арбуз как отдельный продукт, через некоторое время после основного приема ищи. Употребление арбуза вместе с другими продуктами может привести к образованию газов и вздутию живота.
Также стоит помнить, что в ранних арбузах с высокой вероятностью содержаться нитраты, а при переработке в организме они превращаются в настоящий яд. В небольших количествах наш иммунитет прекрасно с ними справляется, но все зависит от концентрации. Потому ранние арбузы, раз уж вы решились их купить, нельзя есть в большом количестве.
Также нужно помнить, о противопоказаниях к употреблению арбуза и ограничениях при ряде заболеваний.
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