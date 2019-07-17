Чем опасен творог: ответ медиков [ Редактировать ]
Творог содержит аминокислоты, витамины группы А, B, E, P, магний, железо, кальций и является очень полезным продуктом для тех, у кого отсутствуют противопоказания к его употреблению. Но даже в таком случае стоит грамотно вводить кисломолочный продукт в свой рацион, передает newsyou.info.
Чрезмерное количество употребляемого творога может привести к повышению уровня холестерина в организме, а также негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.
В случае же проблем с почками, данный кисломолочный продукт категорически противопоказан. Высокое содержание белков в твороге делает его нежелательным блюдом и в рационе больных атеросклерозом. Из диеты страдающих непереносимостью лактозы этот вид домашнего сыра исключается полностью, так как может вызывать запоры, метеоризм, боли в животе и рвоту.
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