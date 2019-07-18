"Опозиційну платформу - За життя" підтримують майже 19% виборців - соціологи [ Редактировать ]
Парламентські вибори вже цієї неділі. І сьогодні останній день оголошення результатів соцопитувань. Нові дані оприлюднив міжнародний дослідницький центр "Бюрі-Україна". Згідно з ними, до парламенту проходять чотири партії. Які саме - дивіться в матеріалі.
Уподобання тих, хто визначився з вибором і збирається голосувати, розподілилися таким чином. Понад 41 відсоток опитаних підтримують партію "Слуга народу", лідером якої є Дмитро Разумков. Зріс рейтинг в "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича та Віктора Медведчука, їм симпатизують 18,6 відсотка респондентів.
Фахівці відзначають стрімкий стрибок рейтингу цієї політсили. Далі йде "Європейська солідарність" Петра Порошенка, у неї дещо більше ніж одинадцять процентів. Понад сім відсотків опитаних пітримують партію "Батьківщина" Юлії Тимошенко.
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