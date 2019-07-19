У Чорноморському заповіднику спіймали браконьєрів [ Редактировать ]
У Чорноморському заповіднику водна поліція спіймала браконьєрів із виловом на майже 300 тисяч гривень. Свої сітки рибалки розкинули за сотню метрів від будинку охорони біосферного заповідника.
Там порушників і затримали. Спійману рибу випустили назад у воду.
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