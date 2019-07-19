У Чорноморському заповіднику водна поліція спіймала браконьєрів із виловом на майже 300 тисяч гривень. Свої сітки рибалки розкинули за сотню метрів від будинку охорони біосферного заповідника.

Там порушників і затримали. Спійману рибу випустили назад у воду.