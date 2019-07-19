Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі - це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону.

"Наша политика, политическая сила, "Оппозиционная платформа - За жизнь", имеет четкие понятные ответы, как это сделать. Как вот людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов. Мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".