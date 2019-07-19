Підвищити пенсії та встановити мир: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів про завдання політсили [ Редактировать ]
Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі - це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону.
"Наша политика, политическая сила, "Оппозиционная платформа - За жизнь", имеет четкие понятные ответы, как это сделать. Как вот людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов. Мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".
по теме
Мізерні пенсії, низькі зарплати і високі тарифи: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко провів відео-конференцію
Про мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни - розповідали жителі Дніпра, Марганця та Кам'янського під час відео-конференції з народним депутатом Юрієм Бойком
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко відновить справедливість на харківському хлібокомбінаті
Захисту від рейдерів просять співробітники Новопокровського хлібокомбінату, що на Харківщині. Сьогодні вони зібралися біля свого підприємства на мітинг
Підтримка малих фермерських господарств має стати основою державної політики - Юрій Бойко
Політик переконаний - держава має сконцентруватися не на великих агрохолдингах, а допомагати малим приватним господарствам
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко пообіцяв забезпечити підтримку Сєвєродонецькому "Азоту"
Забезпечити підтримку Сєвєродонецькому "Азоту", щоб комбінат запрацював на повну потужність. Таке пообіцяв співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко під час робочої поїздки до Луганської області
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів жителям Донбасу про цілі політсили
Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі
Представники "Опозиційної платформи - За життя" розповіли ЗМІ та спостерігачам ОБСЄ про порушення виборчого законодавства на Харківщині
Підвищена увага міжнародних спостерігачів пов'язана не лише з перешкоджанням агітаційній діяльності опозиції, а й з прямими погрозами життю кандидатів