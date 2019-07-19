У Сінгапурі презентували нове покоління роботів-прибиральників [ Редактировать ]
Нове покоління роботів-прибиральників презентували на технологічній виставці у Сінгапурі. Це - прототипи цифрових асистентів, які з наступного року працюватимуть в урядових будівлях, готелях і торговельних центрах. Розробники прагнули створити модель, яка не повністю замінить людину, а стане їй помічником і другом. Тому маленькі "допомагачі" вміють не лише прибирати та розмовляти кількома мовами, а й розважати: жартують, співають і читають реп.
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