Нове покоління роботів-прибиральників презентували на технологічній виставці у Сінгапурі. Це - прототипи цифрових асистентів, які з наступного року працюватимуть в урядових будівлях, готелях і торговельних центрах. Розробники прагнули створити модель, яка не повністю замінить людину, а стане їй помічником і другом. Тому маленькі "допомагачі" вміють не лише прибирати та розмовляти кількома мовами, а й розважати: жартують, співають і читають реп.