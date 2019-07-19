Представники "Опозиційної платформи - За життя" пообіцяли допомогти жителям промислового регіону [ Редактировать ]
Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі - це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону.
"Наша политика, политическая сила, "Оппозиционная платформа - За жизнь", имеет четкие понятные ответы, как это сделать. Как вот людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Поэтому я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов. Мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости, и все это поможет уйти от бедности", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційної платформи - За життя".
по теме
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів жителям Донбасу про цілі політсили
Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі
Незаконна агітація та використання адмінресурсу: про що говорив Юрій Бойко з кандидатами на мажоритарних округах
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах від цієї політсили. Зокрема, поговорили й про антикризовий план, розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді
Підвищити пенсії та встановити мир: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів про завдання політсили
Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі - це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
Мізерні пенсії, низькі зарплати і високі тарифи: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко провів відеоконференцію
Про мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни - розповідали жителі Дніпра, Марганця та Кам'янського під час відео-конференції з народним депутатом Юрієм Бойком
Мир на Донбасі, відновлення економіки та промисловості: Юрій Бойко обговорив важливі питання із жителями Донбасу
Мир на Донбасі, відновлення економіки та промисловості. Такі проблеми непокоять українців, що живуть у прифронтових містах на Донбасі
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко пообіцяв забезпечити підтримку Сєвєродонецькому "Азоту"
Забезпечити підтримку Сєвєродонецькому "Азоту", щоб комбінат запрацював на повну потужність. Таке пообіцяв співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко під час робочої поїздки до Луганської області