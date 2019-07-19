Известная артистка Анна Седокова часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями в сети. В этот раз певица опубликовала селфи, чем ошарашила поклонников. Соответствующую публикацию Седокова сделава на своей странице в популярной социальной сети Instagram.

"Пару секунд до выхода на сцену, десятки самолетов, тысячи километров для того, чтобы быть счастливой и подарить немного счастья тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы на моих концертах все забывали о своих проблемах и заботах. Просто танцевали. Просто пели . Просто жили", - подписала снимок Седокова.

Это фото моментально вызвала бурю комментариев у подписчиков артистки: "Удачного концерта, любимая" , "Что за треш?", "Зачем столько пластики?", "Вот так богиня", "Потрясная", "Шикарная".

Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова шокировала пикантным фото. А также порадовала фанатов снимком с сыном