"Что за треш?": Седокова шокировала пластикой [ Редактировать ]
Известная артистка Анна Седокова часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями в сети. В этот раз певица опубликовала селфи, чем ошарашила поклонников. Соответствующую публикацию Седокова сделава на своей странице в популярной социальной сети Instagram.
"Пару секунд до выхода на сцену, десятки самолетов, тысячи километров для того, чтобы быть счастливой и подарить немного счастья тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы на моих концертах все забывали о своих проблемах и заботах. Просто танцевали. Просто пели . Просто жили", - подписала снимок Седокова.
Это фото моментально вызвала бурю комментариев у подписчиков артистки: "Удачного концерта, любимая" , "Что за треш?", "Зачем столько пластики?", "Вот так богиня", "Потрясная", "Шикарная".
Пару секунд до выхода на сцену, десятки самолетов, тысячи километров для того, чтобы быть счастливой и подарить немного счастья тебе. Мне бы очень хотелось, чтобы на моих концертах все забывали о своих проблемах и заботах. Просто танцевали. Просто пели . Просто жили ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Раньше сообщалось о том, что Анна Седокова шокировала пикантным фото. А также порадовала фанатов снимком с сыном
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