Популярная певица Анна Седокова, бывшая участница группы "ВИА-Гра", регулярно радует поклонников пикантными фотографиями. Так, на этот раз артистка поделилась снимком, на котором позирует в бюстгальтере.

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Поклонники сразу же оценили подтянутый живот и пышную грудь артистки. "Ничего себе, какая красивая!", "Вау, какой животик", "Очень красивая грудь".

"Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу, ваши любимые рядом, шикарный вайфай, авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна", - написала артистка.

Ранее сообщалось, что популярная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фото, которое, откровенно говоря, ошарашило многих поклонников.