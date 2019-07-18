Анна Седокова шокировала пикантным фото [ Редактировать ]
Популярная певица Анна Седокова, бывшая участница группы "ВИА-Гра", регулярно радует поклонников пикантными фотографиями. Так, на этот раз артистка поделилась снимком, на котором позирует в бюстгальтере.
Поклонники сразу же оценили подтянутый живот и пышную грудь артистки. "Ничего себе, какая красивая!", "Вау, какой животик", "Очень красивая грудь".
"Мы себя сами заключаем вечно в клетки. Это я не могу - что он скажет. Я туда не пойду, мне туда нельзя. Что за фото? Что скажет общественное мнение? Так вот, наивысшее счастье - это обладать тем уровнем свободы, когда ты может купить любой билет бизнеса в любую сторону планеты, снять самую лучшую гостиницу, ваши любимые рядом, шикарный вайфай, авто без крыши и постить любые фото, понимая, что ты вообще никому ничего не должна", - написала артистка.
Ранее сообщалось, что популярная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фото, которое, откровенно говоря, ошарашило многих поклонников.
по теме
"Хорошего понемногу": Наташа Королева шокировала новым поступком
Популярная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фото, которое, откровенно говоря, ошарашило многих поклонников
"Копыта лошади": Ольга Бузова стала поводом для насмешек
Популярная российская певица Ольга Бузова возмутила поклонников новым образом
"Буду под наблюдением докторов": Шатунов впервые рассказал об операции
Популярный артист Юрий Шатунов рассказал, как он себя чувствует после операции
Газманов довел до слез жену признанием
Популярный артист Олег Газманов растрогал жену своим признанием
Усатый нянь: Игорь Николаев с детьми растрогал поклонниц (фото)
Популярный композитор и певец Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и 3-летней дочерью Вероникой отправился на Рижский остров в Юрмале