Анна Седокова порадовала фанатов снимком с сыном [ Редактировать ]
Популярная певица Анна Седокова поделилась с подписчиками милым снимком. Артистка удивила фанатов фото с маленьким сыном, которого крайне редко показывает публике.
На руках певица держит сына Гектора. "Сегодня я четко решила, что проведу с малышом целый день ни на кого не переключаясь", - написала под фото Седокова.
Также звезда добавила: "Поспав часик после 5 утреннего Самолета, я проснулась от того , что няня с Гектром уже идут на улицу. Гека увидел меня , принес срочно мне изики и сказал "идем". Мы взяли самокаты, но душа хотела чего-то большего и тут я вспомнила, что рядом с нашим домом есть лодочная станция, мы все время смотрим на лодки и на серферов из окна. Мы спустились на самокатах вниз. Узнали, где взять лодку и вот мы уже в ней. Так круто покатались".
Ранее сообщалось, что Анна Седокова подогрела слухи о новом романе.
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