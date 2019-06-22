Популярная певица Анна Седокова поделилась с подписчиками милым снимком. Артистка удивила фанатов фото с маленьким сыном, которого крайне редко показывает публике.

Читайте также Тина Кароль поразила нежным образом

На руках певица держит сына Гектора. "Сегодня я четко решила, что проведу с малышом целый день ни на кого не переключаясь", - написала под фото Седокова.

Также звезда добавила: "Поспав часик после 5 утреннего Самолета, я проснулась от того , что няня с Гектром уже идут на улицу. Гека увидел меня , принес срочно мне изики и сказал "идем". Мы взяли самокаты, но душа хотела чего-то большего и тут я вспомнила, что рядом с нашим домом есть лодочная станция, мы все время смотрим на лодки и на серферов из окна. Мы спустились на самокатах вниз. Узнали, где взять лодку и вот мы уже в ней. Так круто покатались".

Ранее сообщалось, что Анна Седокова подогрела слухи о новом романе.