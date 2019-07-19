Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Собака

Вы способны на бескорыстную верность и не способны на предательство. Чувства и настроение вашей второй половинки для вас в приоритете. Ваша вера в искреннюю любовь делает вас надежным другом для любимого человека, который обязательно это оценит. Чувства для вас - не пустой звук, и это очень правильная жизненная позиция.

Рекомендации: не торопите события. Всему свое время. В гонке за счастьем можно лишить себя удовольствия от мелочей, из которых и складывается вся жизнь.

Коты

В отношениях вы привыкли больше брать, чем отдавать. Для счастья вам необходимы комфорт и забота вашего избранника. Им, как правило не становится первый встречный. Свои руку и сердце вы отдадите только человеку, который, по вашему мнению, сможет стать для вас по-настоящему родным и близким.

Рекомендации: подумайте, не завышены ли ваши требования и ожидания? Отнеситесь, с понимаем к недостаткам своей второй половины. Возможно, для того чтобы полностью соответствовать всем вашим требованиям, ей нужны будут ваша помощь и какое-то время.

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