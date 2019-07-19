"Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Наш край" подписали Меморандум о сотрудничестве [ Редактировать ]
19 июля в cовместной общественной приемной народного депутата Юрия Бойко и Харьковской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" состоялось подписание Меморандума о создании депутатских групп "Оппозиционная платформа - За жизнь" в областных и городских советах.
От политической партии "Наш край" документ подписали депутат Харьковского областного совета Андрей Стронов и депутат Харьковского горсовета Виктор Ларченко.
Политическую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" представляли депутат Харьковского городского совета, кандидат в народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 171 округу Андрей Лесик и заместитель председателя Харьковской региональной организации партии Александр Дорожко.
Стороны подтвердили совместное решение инициировать создание в городском и областном советах депутатских групп "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также объединить усилия для противодействия любым нарушениям конституционных прав граждан Украины во время избирательной кампании на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.
"В наших уставных программах - единые цели и задачи, необходимые нашим гражданам. Поэтому мы хотим показать всем, что объединение различных политических сил возможно", - заявил Александр Дорожко.
"Вместе мы одержим победу над общими проблемами и трудностями. Амбиции здесь должны уйти в сторону. Единство - первый признак мира", - подчеркнул депутат Харьковского горсовета, будущий парламентарий Андрей Лесик.
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