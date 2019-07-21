Наблюдателями и членами участковых территориальных комиссий от "Оппозиционной платформы - За жизнь" зафиксированы массовые и неприкрытые нарушения избирательного законодательства в 49 избирательном округе Донецкой области. Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей.

Представителям нашей партии зафиксированы факты выноса бюллетеней с избирательных участков (участки №281, №288), прецеденты массового организованного подвоза и подкупа избирателей (участок №933). В этом округе члены участковых избирательных комиссий раздают на участках агитационные материалы одной из политических сил и ведут в пользу этой партии устную агитацию.

Материалы по всем фактам нарушений собраны и будут переданы правоохранительным органам.

Мы обращаемся к международным и украинским наблюдателям с просьбой объединить усилия для противодействия попыткам фальсификаций волеизъявления украинских граждан. Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии, правоохранительным органам с требованием срочно отреагировать на случаи нарушений и не допустить срыва выборов в 49 избирательном округе.

Мы напоминаем украинским гражданам, членам избирательных комиссий об уголовной ответственности за грубые нарушения избирательного законодательства.

Все жители региона, все наблюдатели и украинская общественность прекрасно знают политических заказчиков этих нарушений. Мы обращаемся к этой политической силе: хотя бы в последний день остановите свой маховик фальсификаций, проиграйте достойно. Вы позорите не только себя. Вы подрываете основы украинской демократии и доверие к результатам выборов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" еще раз обращается ко всем участникам избирательного процесса с призывом неукоснительно соблюдать избирательное законодательство. Только честная победа будет принята украинскими гражданами.