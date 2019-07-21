Представники "Опозиційної платформи - За життя" закликають українців проголосувати на виборах [ Редактировать ]
Одними із перших до виборчого процесу долучилися представники "Опозиційної платформи - За життя". Лідери політсили підкреслили, вони проголосували за мир в державі. Закликали до цього й українців.
"Я проголосував за мир, проголосував за людське життя, сподіваюся, що те, що ми зробимо найближчим часом, а ми зробимо примирення, завершення конфлікту, завершення війни. Ми зменшимо комунальні тарифи, ми зменшимо все те, що зараз відкинуло людей до бідності і це наше завдання. Я думаю, що все буде добре. В України все буде добре", - зазначив Юрій Бойко, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Сегодня надо выбирать мир, сегодня не надо больше никого ни за что агитировать, люди уже все знают. Самое важное - прийти и выполнить свой гражданский долг. И очень важно перед тем, как идти на выборы - открыть холодильник и посмотреть внимательно в свой холодильник. Поэтому я верю в то, что сегодня будет очень удачный для Украины день, для всех нас и для того, чтобы изменить страну", - наголосив Вадим Рабінович, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Я сегодня пришел голосовать за мир. Но я голосовал не только за мир, я голосовал против войны, потому что война отбирает будущее украинских детей. Война выталкивает миллионы украинцев на работу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир", - підкреслив Сергій Льовочкін, "Опозиційна платформа - За життя".
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