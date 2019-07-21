В Австралії закрився виборчий округ [ Редактировать ]
І вже завершилося волевиявлення на виборчому окрузі в Австралії. Там проголосували 57 діаспорців. Зачинилися дільниці також у Японії та Південній Кореї. Останньою - зачиниться в Сан-Франциско.
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 пункти для голосувань. На президентських перегонах у травні - єдиний закордонний виборчий округ відвідали майже пів мільйона громадян.
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