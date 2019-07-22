У США жертвами спеки стали шестеро людей [ Редактировать ]
Небувала спека вдарила по Східному узбережжю та середньому заходу США.
Напередодні у Вашингтоні позначки термометрів сягнули рекордних майже 37 градусів за Цельсієм. Жертвами високих температур стали щонайменше шестеро людей у - Мериленді, Аризоні та Арканзасі.
У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію. Через надмірне навантаження електромережа у мегаполісі частково вийшла з ладу. Без енергопостачання залишилися 50 тисяч мешканців. Щоправда сьогодні синоптики прогнозують полегшення - холодний атмосферний фронт має принести зливи та зниження температури.
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