Небувала спека вдарила по Східному узбережжю та середньому заходу США.

Напередодні у Вашингтоні позначки термометрів сягнули рекордних майже 37 градусів за Цельсієм. Жертвами високих температур стали щонайменше шестеро людей у - Мериленді, Аризоні та Арканзасі.

У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію. Через надмірне навантаження електромережа у мегаполісі частково вийшла з ладу. Без енергопостачання залишилися 50 тисяч мешканців. Щоправда сьогодні синоптики прогнозують полегшення - холодний атмосферний фронт має принести зливи та зниження температури.