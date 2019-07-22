На Донеччині в окрузі №49 спостерігачі від "Опозиційної платформи - За життя" зафіксували масові порушення виборчого законодавства [ Редактировать ]
Спостерігачі та члени дільничних територіальних комісій від партії "Опозиційна платформа - За життя" зафіксували масові порушення виборчого законодавства на Донеччині в окрузі №49, - зокрема, винесення бюлетенів із дільниць, масове організоване підвезення та підкуп виборців.
У політсилі заявили - матеріали за всіма фактами порушень передадуть правоохоронним органам. Також звернулися до ЦВК і правоохоронців із вимогою відреагувати на випадки порушень, а до міжнародних і українських спостерігачів - протидіяти спробам фальсифікацій волевиявлення громадян.
Нагадаємо, за депутатський мандат у цьому окрузі змагаються Сергій Сивохо від "Слуги народу", Валерій Гнатенко від "Опозиційної платформи - За життя" і Борис Колесников від "Опоблоку".
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