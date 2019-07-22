На Дніпропетровщині вже понад половина протоколів опрацьована. Дільничні комісії і далі привозять до ОВК протоколи з мокрими печатками.

У холі окружкому номер 26 уже близько трьох годин чекають своєї черги виснажені члени комісій. Кажуть, підрахунок голосів у середньому тривав близько 6 годин. В окружній комісії до 6 вечора планують прийняти документи з усіх дільниць.

"Ми прийняли протоколи від 55 дільничних комісій, з них опрацювали 35, 11 направлені на уточнення, інші комісії зараз зачитуються головою, та також будуть направлені на систему вибори на опрацювання", - зазначив Єгор Москаленко, секретар ОВК №26.