Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков озвучил сроки запуска роботы новой Верховной Рады Украины. Известно, что первое заседание парламента девятого созыва планируют провести в конце августа - начале сентября.

"Я думаю, первое заседание парламента будет или конец августа или начало сентября", - сказал Разумков.

Дата проведения первого заседания Рады нового созыва зависит от даты объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом, отметил он.

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Также Разумков рассказал, что Слуга народа в Раде будет, в первую очередь, инициировать принятие законов о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказание за неперсонального голосования, а также срочных профильных законопроектов.

Раньше сообщалось о том, что Центральная избирательная комиссия Украины обработала 50% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.