Создание коалиции: Разумков выступил с заявлением [ Редактировать ]
В партии "Слуга народа" прокомментировали возможность создания коалиции с другими полическими силами. Соответствующая публикация было опубликована в официальном Telegram-канале партии.
"Говорить о создании коалиции "Слуги Народа" с другими политическими силами рано. На это есть веская причина: окончательные результаты выборов еще неизвестны. Мы довольны промежуточными результатами досрочных выборов в парламент, но не исключаем возможности сотрудничества с другими партиями, которые пройдут в Верховную Раду", - говорится в сообщении пресс-службы партии.
Мы открыты для любого диалога, но говорить, опираясь на окончательные результаты. Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, видение которых будет совпадать с нашим в идеологической плоскости. Однако говорить о формировании коалиции пока рано, поскольку мы видим довольно неплохие результаты нашей партии и еще не до конца видим результаты других - говорит лидер партии Дмитрий Разумков.
Раньше сообщалось о том, что Медведчук прокомментировал возможность создания коалиции. А также Дмитрий Разумков рассказал о кандидатурах на пост премьера.
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