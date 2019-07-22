На 49 округе (Донецкая область) существует реальная угроза срыва установления результатов голосования.

ОИК специально, под различными предлогами, затягивает установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 УИК, и их количество растет. При этом ОИК пытается остановить свою работу на неопределенное время, с тем, чтобы в конце концов сорвать процесс установления волеизъявления.

На лицо явная попытка фальсифицировать результаты выборов на 49 округе, где с перевесом около 3000 голосов победил представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерий Гнатенко.