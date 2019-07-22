На Филиппинах, на острове Лейте, 56-летний плотник Ромуло Пилапил столкнулся с болезнью. Три года назад болезнь была похожа на аллергию, у мужчины чесались глаза и был насморк, сообщает The Daily Mail.

Со временем ему поставили диагноз "синусит" - воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. Но лечение, назначенное докторами, не принесло облегчения. Более того, через две недели состояние мужчины ухудшилось. В тот момент у него начало воспаляться и увеличиваться лицо.

Очередное посещение больницы не прояснило ситуации: определить заболевание, вызывающее рост лица, так и не удалось. Врачи посоветовали пациенту проконсультироваться со специалистам в Маниле (столица Филиппин), однако бедность мужчины не позволила ему поехать на осмотр. Между тем, лицевые ткани продолжали воспаляться, в какой-то момент у Ромуло так распухли веки, что он перестал видеть.

Плотнику пришлось бросил работу, о нем теперь заботятся дети, которые являются основными добытчиками в семье.

Мужчина с растущим лицом не получал никакой медицинской помощи с 2018 года. Его родственники надеются, что публикации в прессе вызовут отклик у людей и поспособствуют какой-то помощи для Ромуло.

Ранее мы писали о том, что киевлянин изуродовал лицо товарища.